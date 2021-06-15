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    Касым-Жомарт Токаев принял президента нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова

    15 Июня 2021, 13:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главе государства был представлен отчет о текущей деятельности нефтяной компании в Казахстане и перспективах реализации ряда совместных проектов в углеводородном секторе в нашей стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президента проинформировали о ходе геологоразведочных работ компании в нефтяных проектах «Женис» и «Аль-Фараби» на морском шельфе Каспийского моря. Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву рассказали о работе завода «ЛУКОЙЛ» в Алматинской области, который был запущен в 2020 году. По словам руководителя компании, на сегодняшний день завод производит до 800 видов различных смазочных материалов и экспортирует продукцию в страны региона.

    Наряду с этим Вагит Алекперов рассказал о видении компании «ЛУКОЙЛ» относительно текущего состояния и перспектив ценообразования на мировом нефтяном рынке.

    Президент высоко оценил вклад российской компании в развитие нефтегазового сектора Казахстана, особо отметив ее участие в реализации важных социально ориентированных проектов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Промышленность Нефть
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