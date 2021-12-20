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    Касым-Жомарт Токаев принял президента Межпарламентского союза Дуарте Пашеку

    20 Декабря 2021, 14:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе беседы обсуждены актуальные направления взаимодействия Казахстана с Межпарламентским союзом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Приветствуя Дуарте Пашеку, Президент отметил важность его визита в нашу страну с точки зрения придания дополнительного импульса укреплению сотрудничества с Межпарламентским союзом.

    – Межпарламентский союз очень важная и лидирующая организация в деле развития межпарламентских связей. Ваш визит политически важен с точки зрения расширения парламентской дипломатии. Мы уделяем большое внимание развитию тесных отношений с Межпарламентским союзом и будем поддерживать Вашу миссию на посту председателя этой важной организации, – отметил Глава государства.

    Касым-Жомарт Токаев проинформировал Дуарте Пашеку о реализации в стране масштабных политических реформ, направленных на укрепление демократических институтов, верховенство закона, обеспечение прав человека и гендерного равенства. Глава государства также пригласил его принять участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в сентябре 2022 года.

    В свою очередь Дуарте Пашеко выразил Касым-Жомарту Токаеву признательность за возможность встречи и поздравил его с 30-летней годовщиной Независимости Казахстана. Он высоко оценил экономические и дипломатические успехи нашей страны за этот период, отметив, что Казахстан является примером построения диалога между странами и людьми.

    Португальский парламентарий также проинформировал Главу государства о приоритетах развития Межпарламентского союза на предстоящий период.

    В контексте развития казахстанско-португальских отношений, отмечен поступательный характер развития сотрудничества между Нур-Султаном и Лиссабоном.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Политические партии Португалия
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