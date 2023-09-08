РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:26, 08 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев принял президента корпорации SINOPEC

    None
    Фото: akorda.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял президента корпорации SINOPEC Юй Баоцая. Глава государства был проинформирован об итогах деятельности SINOPEC в нашей стране и планах на предстоящий период. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Собеседники рассмотрели перспективы сотрудничества в области геологоразведочных работ и производства нефтегазохимической продукции. Глава государства выразил уверенность, что взаимодействие отечественных компаний с SINOPEC будет способствовать укреплению стратегического партнерства между Казахстаном и КНР.

    Президент указал на важность внедрения водосберегающих технологий при реализации совместных проектов в энергетической и химической отраслях.
    Теги:
    Президент Казахстана Внешняя политика Казахстана Экономика Китай Нефть Главная Интеграция и партнерство Международная деятельность Президент
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:47
    Поправки в законодательство об утилизации боеприпасов принял Мажилис
    Сегодня, 11:36
    Где берут электроэнергию майнинговые компании, работающие в Казахстане
    Сегодня, 11:33
    За свалки наказали сотрудников акимата в области Жетысу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!