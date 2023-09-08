АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял президента корпорации SINOPEC Юй Баоцая. Глава государства был проинформирован об итогах деятельности SINOPEC в нашей стране и планах на предстоящий период. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Собеседники рассмотрели перспективы сотрудничества в области геологоразведочных работ и производства нефтегазохимической продукции. Глава государства выразил уверенность, что взаимодействие отечественных компаний с SINOPEC будет способствовать укреплению стратегического партнерства между Казахстаном и КНР.

Президент указал на важность внедрения водосберегающих технологий при реализации совместных проектов в энергетической и химической отраслях.