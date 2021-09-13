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    17:24, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев принял президента компании Svevind Group

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента компании Svevind Group Вольфганга Кроппа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Руководитель немецко-шведской группы компаний Svevind Group рассказал Главе государства о перспективах реализации инвестиционных проектов в сфере «зеленой» энергетики.

    В частности, в Мангистауской области планируется осуществить проект по строительству ветровых и солнечных электростанций с последующим направлением ресурсов на производство «зеленого» водорода. Рассматривается возможность локализации производства ветрогенераторов и солнечных панелей.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул приоритетное значение использования возобновляемых источников энергии и снижения углеродной зависимости в экономике страны. По его мнению, отдельное внимание следует уделить водородной энергетике.

    Положительно оценив предлагаемые компанией инвестиционные предложения, Президент заверил Вольфганга Кроппа о поддержке проекта со стороны государства.



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