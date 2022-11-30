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    Касым-Жомарт Токаев принял президента химкомпании Air Liquide Франсуа Жакова

    30 Ноября 2022, 00:58

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе реализации проектов Air Liquide в Казахстане и ближайших планах компании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

    Франсуа Жаков рассказал Президенту, что компания Air Liquide, специализирующаяся на производстве технического газа, ранее реализовала в Казахстане несколько проектов с общим объемом инвестиций 120 миллионов евро.

    В частности, совместное предприятие «Эр Ликид Мунай Тех Газы» наладило производство технического газа на базе нефтеперерабатывающих заводов в Атырау и Павлодаре, а для нужд газохимического комплекса по производству полипропилена KPI inc. в Атырауской области построена установка по производству сжатого воздуха и азота.

    Сегодня утром Глава государства с официальным визитом прибыл во Францию. В Елисейском дворце его встретил Президент Франции Эмманюэль Макрон. После церемонии главы двух стран провели переговоры.

    Также в рамках официального визита во Францию Глава государства провел встречу с основателем и президентом Французского института международных отношений (IFRI) Тьерри де Монбриалем и посетил Сенат Французской Республики.

    В ходе встречи с Председателем Сената Франции Жераром Ларше Президент Казахстана выразил уверенность, что договоренности, достигнутые в рамках его официального визита в Париж, придадут новый импульс многогранному сотрудничеству между странами.

    По словам Касым-Жомарта Токаева, переговоры с Эмманюэлем Макроном подтвердили стратегический характер партнерства между Казахстаном и Францией.

    Программу официального визита Президента во Францию продолжила встреча с генеральным директором крупнейшей в мире компании-оператора АЭС - Électricité de France (EDF) Люком Ремоном.

    Фото: t.me/bort_01
    Президент Казахстана Инвестиции
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