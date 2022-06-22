Касым-Жомарт Токаев принял президента Федерации греко-римской борьбы РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана Даулет Турлыханов проинформировал Главу государства о развитии массового спорта и высших достижений в стране, в том числе принимаемых мерах по реализации государственной программы по развитию физической культуры и спорта, а также о ходе подготовки борцов к Летним Олимпийским играм в 2024 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Кроме того, отдельное внимание в ходе встречи уделено вовлечению молодежи в занятия массовым спортом, расширению доступности спортивной инфраструктуры в регионах.

В этом контексте Глава государства акцентировал внимание на необходимости усиления работы по развитию летних и зимних видов спорта в регионах.



