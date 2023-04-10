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    Касым-Жомарт Токаев принял Президента Азербайджана в Акорде

    10 Апреля 2023, 15:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул. Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев прошли по ковровой дорожке к государственному флагу РК, после чего началась встреча Глав двух государств в узком составе.



    Фото: t.me/bort_01


    Ранее сообщалось, что 10 апреля по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева состоится официальный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Казахстан. В повестку дня переговоров включены основные вопросы развития казахстанско-азербайджанского стратегического партнерства.

    Телеканал Silk Way проводит трансляцию официального визита Президента Азербайджана в Казахстан.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Азербайджан Видео Токаев Касым-Жомарт
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