Касым-Жомарт Токаев принял Президента Азербайджана в Акорде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул. Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев прошли по ковровой дорожке к государственному флагу РК, после чего началась встреча Глав двух государств в узком составе.



