Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-министра России Михаила Мишустина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял Премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина, находящегося в Казахстане для участия в работе Евразийского межправительственного совета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи собеседники обсудили перспективы развития казахстанско-российского стратегического партнерства, уделив особое внимание укреплению торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, в том числе по линии Евразийского экономического союза.

Президент Казахстана и Премьер-министр России также рассмотрели совместные меры по недопущению снижения товарооборота между двумя государствами на фоне эскалации ситуации в Украине и вводимых международных санкций в отношении России.



