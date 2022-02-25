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Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-министра России Михаила Мишустина
25 Февраля 2022 13:12
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял Премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина, находящегося в Казахстане для участия в работе Евразийского межправительственного совета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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В ходе встречи собеседники обсудили перспективы развития казахстанско-российского стратегического партнерства, уделив особое внимание укреплению торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, в том числе по линии Евразийского экономического союза.
Президент Казахстана и Премьер-министр России также рассмотрели совместные меры по недопущению снижения товарооборота между двумя государствами на фоне эскалации ситуации в Украине и вводимых международных санкций в отношении России.
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