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    Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-министра Беларуси Романа Головченко

    28 Июня 2021, 18:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев положительно оценил связи Казахстана и Беларуси в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной сферах, а также взаимодействие в рамках интеграционных объединений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства особо отметил наличие постоянного контакта между лидерами двух государств и успешную реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

    - Программа Вашего визита была насыщенной. Вы посетили Костанайскую область, это очень важная область с точки зрения промышленного и сельскохозяйственного потенциала. Как я понимаю, были достигнуты конкретные договоренности. В субботу я разговаривал с Александром Григорьевичем Лукашенко. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития стратегического партнерства между нашими государствами. Для Казахстана Беларусь действительно стратегический партнер, союзник, и мы будем делать все возможное, чтобы углублять и развивать наше сотрудничество, - отметил Президент Казахстана.

    Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что итоги двусторонних переговоров позволят обозначить новые горизонты дальнейшего в отношениях Казахстана и Беларуси.

    - Конечно, эти договоренности не являются сиюминутными, нам надо капитально подойти к ним, выполнить взятые на себя обязательства. То есть не заниматься пустословием, а конкретно решить все вопросы, которые были высказаны с Вашей стороны и которые были высказаны уже в ходе переговоров на уровне правительств, - подчеркнул Глава государства.

    Премьер-министр Беларуси передал слова приветствия от Александра Лукашенко, а также подробно остановился на перспективах торгово-экономических контактов двух стран.

    - Мы всегда были союзниками и партнерами. И человеческий фактор является очень важным для развития деловых отношений. Поэтому мы рады констатировать, что после периода пандемии торгово-экономическое сотрудничество очень динамично развивается. Растет и белорусский экспорт в Казахстан, и казахстанский экспорт в Беларусь, причем более высокими темпами, что является для Казахстана очень позитивным фактором, - сказал Роман Головченко.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Беларусь
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