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    Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева

    3 Июля 2023, 11:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства был проинформирован об итогах деятельности судебной системы за первое полугодие. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Асламбек Мергалиев рассказал о законодательных инициативах, направленных на реализацию принципа состязательности и равноправия сторон в уголовном процессе, расширение сферы применения мер пресечения, альтернативных содержанию под стражей, дебюрократизацию, унификацию и открытость судопроизводства.

    Президенту также была представлена информация о расширении подсудности ювенальных судов и обеспечении правильного применения процессуальных норм о принятии апелляцией решения по существу, без возврата дела в суд первой инстанции при отмене судебного акта. Эти новеллы должны уменьшить волокиту, судейские ошибки и способствовать быстрому восстановлению нарушенных прав граждан.

    Глава государства обратил особое внимание на необходимость обеспечения судебной защиты прав человека и независимости суда как факторов повышения доверия к системе правосудия

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана Суды
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