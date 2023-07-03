Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства был проинформирован об итогах деятельности судебной системы за первое полугодие. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Асламбек Мергалиев рассказал о законодательных инициативах, направленных на реализацию принципа состязательности и равноправия сторон в уголовном процессе, расширение сферы применения мер пресечения, альтернативных содержанию под стражей, дебюрократизацию, унификацию и открытость судопроизводства.

Президенту также была представлена информация о расширении подсудности ювенальных судов и обеспечении правильного применения процессуальных норм о принятии апелляцией решения по существу, без возврата дела в суд первой инстанции при отмене судебного акта. Эти новеллы должны уменьшить волокиту, судейские ошибки и способствовать быстрому восстановлению нарушенных прав граждан.

Глава государства обратил особое внимание на необходимость обеспечения судебной защиты прав человека и независимости суда как факторов повышения доверия к системе правосудия