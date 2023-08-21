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    Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров компании Petrovietnam Хоанг Куок Выонга

    21 Августа 2023, 14:02

    ХАНОЙ. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в энергетике и нефтегазохимии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на возможность предоставления налоговых и таможенных преференций для инвесторов, проявляющих интерес к реализации проектов в сферах переработки нефти и газа, а также геологоразведки.

    Хоанг Куок Выонг рассказал Касым-Жомарту Токаеву о сопровождаемых компанией проектах в энергетической и нефтехимической отраслях.

    Petrovietnam является одним из крупных игроков в нефтегазовой промышленности в Юго-Восточной Азии. Общая сумма консолидированных активов оценивается в 40 млрд долларов.

    Напомним, Президент Казахстана прибыл в воскресенье с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам. Глава государства также возложил цветы к монументу национальным героям и мавзолею Хо Ши Мина. Позже Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом. В рамках официального визита Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам был подписан ряд документов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Сотрудничество Политика Токаев Касым-Жомарт Вьетнам
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