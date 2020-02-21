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    Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета ассоциации «EcoJer» Лаззат Рамазанову

    21 Февраля 2020, 17:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета Казахстанской ассоциации региональных экологических инициатив «EcoJer» Лаззат Рамазанову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Лаззат Рамазанова сообщила Главе государства о деятельности ассоциации «EcoJer», разработке и внедрении технологий по минимизации негативного воздействия промышленных предприятиях на качество воздуха.

    В ходе встречи были обсуждены основные положения проекта нового Экологического кодекса, в разработке которого активное участие принимали общественные объединения.

    Глава государства подчеркнул необходимость приведения экологического законодательства в соответствие с передовыми международными стандартами.

    Ранее Лаззат Рамазанова рассказала МИА «Казинформ» о деятельности Казахстанской ассоциации региональных экологических инициатив «EcoJer».


    Автор:

    Президент Казахстана Экология НПО
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