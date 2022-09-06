Касым-Жомарт Токаев принял председателя Сената Парламента Маулена Ашимбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с информацией о подготовке к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет 14-15 сентября в столице Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Председатель Сената Парламента, руководителя Секретариата Съезда Маулен Ашимбаев сообщил о том, что межрелигиозный форум соберет свыше 100 делегаций из более чем 50 стран мира. Ожидается участие Папы Римского Франциска, Верховного имама Аль Азхара шейха Ахмада ат-Тайеба и других духовных лидеров.

Как сказал спикер Сената, предстоящее мероприятие вызывает большой интерес мировых масс-медиа. Аккредитацию прошли представители свыше 200 иностранных и более 300 казахстанских СМИ.

В рамках Съезда планируется принятие итогового документа – Декларации, которая будет отражать позицию участников форума по укреплению межцивилизационного и межрелигиозного, а также по актуальным вопросам глобального развития.

Президент отметил высокую значимость проведения Съезда в современных условиях. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость продвижения культуры глобального диалога и важность участия Казахстана в этом процессе.

Глава государства также был проинформирован о планах работы Сената на предстоящий период.





Фото: akorda.kz



