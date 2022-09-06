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    Касым-Жомарт Токаев принял председателя Сената Парламента Маулена Ашимбаева

    6 Сентября 2022, 14:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с информацией о подготовке к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет 14-15 сентября в столице Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Председатель Сената Парламента, руководителя Секретариата Съезда Маулен Ашимбаев сообщил о том, что межрелигиозный форум соберет свыше 100 делегаций из более чем 50 стран мира. Ожидается участие Папы Римского Франциска, Верховного имама Аль Азхара шейха Ахмада ат-Тайеба и других духовных лидеров.

    Как сказал спикер Сената, предстоящее мероприятие вызывает большой интерес мировых масс-медиа. Аккредитацию прошли представители свыше 200 иностранных и более 300 казахстанских СМИ.

    В рамках Съезда планируется принятие итогового документа – Декларации, которая будет отражать позицию участников форума по укреплению межцивилизационного и межрелигиозного, а также по актуальным вопросам глобального развития.

    Президент отметил высокую значимость проведения Съезда в современных условиях. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость продвижения культуры глобального диалога и важность участия Казахстана в этом процессе.

    Глава государства также был проинформирован о планах работы Сената на предстоящий период.


    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Президент Казахстана Религия Сенат Маулен Ашимбаев
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