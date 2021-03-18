Касым-Жомарт Токаев принял председателя Счетного комитета Наталью Годунову

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталью Годунову. Глава государства заслушал отчет председателя Счетного комитета об основных результатах работы ведомства за 2020 год и задачах на предстоящий период. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

По данным Натальи Годуновой, в отчетном году Счетным комитетом было проведено 18 аудиторских и экспертно-аналитических мероприятий, аудитом охвачено более 47 трлн тенге. Наблюдается рост в 1,5 раза нарушений, связанных с неэффективным планированием и использованием бюджетных средств до 1,8 трлн тенге, финансовых нарушений – в 2 раза до 81 млрд тенге.

Президенту также доложили о ходе реализации его поручения по контролю за эффективным использованием антикризисных средств, направленных на поддержку экономики в условиях пандемии, а также о проведенной оценке эффективности управления активами квазигосударственного сектора.

В завершение Касым-Жомарт Токаев дал Наталье Годуновой ряд конкретных поручений, в том числе по совершенствованию деятельности органов государственного аудита и финансового контроля.