Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления CNPC Дай Хоуляна

СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя правления компании China National Petroleum Corporation Дай Хоуляна. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в энергетической сфере, транспортировки, а также переработки нефти и газа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент был проинформирован о планах CNPC по укреплению взаимодействия с казахстанской стороной. В частности, рассматриваются возможности расширения производственных мощностей Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, увеличения пропускной способности нефтепровода Казахстан–Китай и др.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что компания CNPC является давним стратегическим партнером Казахстана в энергетической сфере.