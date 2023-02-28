Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «НК «КазМунайГаз»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных производственных итогах АО «НК «КазМунайГаз» за 2022 год, а также о планах на предстоящий период, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Согласно представленной информации, компания достигла установленных показателей по добыче, переработке и транспортировке углеводородов. В 2023 году «КазМунайГаз» планирует добыть свыше 23 млн тонн нефти.

Глава государства также заслушал отчет о реабилитации месторождения Узень. Данный проект имеет не только экономическое, но и важное социальное значение.

Кроме того, Магзум Мирзагалиев доложил о перспективах наращивания геологических запасов компании. По его словам, сегодня активно привлекаются инвестиции в новые перспективные проекты.

Президента проинформировали об исполнении его поручения по развитию «зеленых проектов».

Отдельно руководитель «КазМунайГаза» рассказал о работе над проектами по обеспечению населения качественной питьевой водой в регионах присутствия.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, касающихся реализации инвестиционных проектов. Президент обратил особое внимание на необходимость обеспечения бесперебойной работы казахстанских нефтеперерабатывающих заводов, особенно в преддверии весенне-полевых работ.



