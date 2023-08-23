Касым-Жомарт Токаев принял председателя Комитета Сената США по нацбезопасности и делам правительства Гэри Питерса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Поприветствовав сенатора, Глава государства отметил, что его визит предоставляет хорошую возможность для обстоятельного обмена мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

«Соединенные Штаты всегда были нашим стратегическим партнером в сферах укрепления глобальной безопасности, нераспространения ядерного оружия, обеспечения экономической устойчивости и продвижения демократических ценностей. Я думаю, что нам удалось многого достичь, но, тем не менее, нужно идти дальше для укрепления взаимного сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес», – сказал Президент.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Президенту Джо Байдену за приглашение на первый саммит лидеров стран Центральной Азии и США, который будет проходить в формате «С5+1» на площадке Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре текущего года.