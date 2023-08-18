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    Касым-Жомарт Токаев принял председателя АО «Казахфильм» Азамата Сатыбалды

    18 Августа 2023, 19:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На встрече были обсуждены вопросы развития отечественной кинематографии и сферы культуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Азамат Сатыбалды рассказал Президенту РК о проблемных вопросах в деятельности «Казахфильма» и внес свои предложения по повышению статуса киностудии.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что «Казахфильм» в свое время вырастил яркую плеяду выдающихся представителей киноискусства.

    Он указал на важность комплексного и последовательного решения накопившихся в отрасли проблем, объединив усилия профессиональных деятелей кино и творческий потенциал представителей национальной интеллигенции, гражданского общества, старшего и молодого поколений. Как считает Президент, в целом нужно рассматривать кинопроизводство как отдельный сектор креативной индустрии.

    Глава государства отметил, что вопросы дальнейшего развития отечественного кинематографа будут находиться на особом контроле.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Кинематограф Казахфильм Токаев Касым-Жомарт
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