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    Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по делам госслужбы

    6 Февраля 2023, 15:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главе государства был представлен отчет о деятельности Агентства в 2022 году и исполнении его поручений, а также о планах на предстоящий период, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

    Дархан Жазыкбаев доложил Президенту о проведенной работе по устранению излишних барьеров при поступлении на государственную службу и упрощению порядка выхода из нее. В целях полной цифровизации процесса отбора и приема на государственную службу модернизирована система «Е-қызмет», на базе которой с 1 марта 2023 года будет проведена пилотная апробация новой системы отбора.

    Председатель Агентства отчитался о результатах анализа деятельности государственных органов, направленных на снижение бюрократических барьеров, также он отдельно остановился на планируемых мерах по трансформации Агентства в полноценный HR-институт.

    Глава государства был проинформирован о ходе очередного отбора в Президентский молодежный кадровый резерв с учетом потребности государственного аппарата в отраслевых кадрах. В планах также создание региональных молодежных кадровых резервов.

    Глава государства поручил продолжить системную работу по формированию сервисной модели государственного аппарата, не допускающей проявления бюрократизма, и дальнейшему совершенствованию государственной службы.


    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана
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