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    Касым-Жомарт Токаев принял посла США в Казахстане Уильяма Мозера

    5 Октября 2021, 16:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял чрезвычайного и полномочного посла США в Казахстане Уильяма Мозера по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Уильяма Мозера за вклад в развитие расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и Соединенными Штатами.

    «Хочу выразить вам признательность за прекрасную работу на посту посла США в Казахстане. Ваша страна в числе первых признала Независимость Казахстана. Мы никогда этого не забудем», – сказал Президент.

    Глава государства подтвердил твердый настрой казахстанской стороны на расширение конструктивного сотрудничества с США во благо народов двух дружественных стран.

    В свою очередь Уильям Мозер, поблагодарив Касым-Жомарта Токаева за поддержку, высоко оценил проводимые в нашей стране политические и экономические реформы. Кроме того, американский дипломат заявил о приверженности Вашингтона обеспечению стабильности и безопасности в Центральной Азии.

    Собеседники обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и региональной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане.

    В завершение беседы Президент вручил Уильяму Мозеру благодарственное письмо и специальный нагрудный знак, пожелав дальнейших успехов на дипломатической службе.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана США
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