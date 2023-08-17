Касым-Жомарт Токаев принял министра сельского хозяйства Саудовской Аравии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приветствуя министра сельского хозяйства, охраны окружающей среды и водных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Абдулрахмана аль-Фадли, Президент подчеркнул, что его визит придаст практический импульс дальнейшему развитию многопланового сотрудничества между двумя странами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность реализации договоренностей, достигнутых в ходе его переговоров с Наследным принцем Саудовской Аравии.

«Во время моего последнего визита в Джидду состоялась встреча с Наследным принцем Мухаммедом бен Салманомом Абдельазизом Аль Саудом. Мы договорились о тесном сотрудничестве и дальнейшем укреплении отношений между нашими странами. Наши взаимные договоренности уже получили практическое воплощение и последовательно исполняются», – сказал Президент.

В свою очередь Абдулрахман аль-Фадли поблагодарил Главу нашего государства за теплый прием и гостеприимство, а также подтвердил приверженность Наследного принца расширению взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном.

В своем выступлении министр уделил особое внимание вопросам продовольственной безопасности.

«Продовольственная безопасность на сегодняшний день является большой проблемой для всего мира. Мы искренне верим, что Казахстан имеет все возможности стать ключевым игроком в данной области», – отметил Абдулрахман аль-Фадли.

В ходе беседы также были обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества и перспективы взаимодействия в сельскохозяйственной и туристической сферах.