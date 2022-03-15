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    Касым-Жомарт Токаев принял министра культуры и спорта Даурена Абаева

    15 Марта 2022, 17:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра культуры и спорта Даурена Абаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи Президент был проинформирован о текущем состоянии сфер культуры, спорта, туризма, архивного дела и книгоиздания.

    Главе государства было доложено о рабочих поездках в подведомственные организации министерства, по итогам которых выработаны меры по решению текущих проблем.

    Министр отметил, что одним из ключевых направлений в работе ведомства является реализация поручений Касым-Жомарта Токаева по подушевому финансированию спортивных секций и творческих кружков, активному развитию массового спорта.

    Глава государства подчеркнул, что в текущем году министерству совместно с местными исполнительными органами необходимо на должном уровне провести празднование 30-летия государственных символов Республики Казахстан.

    Президент поручил повысить эффективность подготовки национального спортивного резерва к крупным международным стартам, включая предстоящие Олимпийские игры в Париже в 2024 году.

    Кроме того, Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость повышения конкурентоспособности и привлекательности для молодежи отечественной культуры.

    Президент также считает важным выработать новые подходы к развитию сферы туризма на фоне ослабления карантинных ограничений как в Казахстане, так и за рубежом.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Туризм Спорт Минкультуры Даурен Абаев
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