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    Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Узбекистана

    18 Февраля 2021, 16:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова, находящегося в Нур-Султане с рабочим визитом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Абдулазиз Камилов вручил Главе государства Послание от Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с просьбой поддержать инициативу по проведению в Ташкенте международной конференции «Центральная Азия и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности».

    В ходе встречи обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства, основанного на крепких узах дружбы и добрососедства.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию в мире и пандемию, отношения между Казахстаном и Узбекистаном традиционно находятся на высоком уровне и демонстрируют высокую устойчивость к современным вызовам.

    В завершение встречи Президент Казахстана передал Главе Узбекистана самые теплые пожелания благополучия и здоровья, выразив уверенность в том, что узбекский лидер посетит Казахстан с визитом по мере улучшения эпидемиологической ситуации.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Узбекистан
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