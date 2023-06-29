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    Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Люксембурга Жана Ассельборна

    29 Июня 2023, 17:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приветствуя Жана Ассельборна, Президент отметил, что его визит открывает хорошие перспективы для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества по широкому спектру вопросов. Глава государства с теплотой вспомнил о переговорах с Премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    «Тогда у нас состоялся весьма продуктивный и содержательный разговор о долгосрочных перспективах углубления взаимовыгодного партнерства между Казахстаном и Люксембургом. Казахстан с большим уважением относится к Вашей стране и народу. Мы с оптимизмом смотрим на будущее нашего взаимного сотрудничества», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

    В ходе встречи собеседники рассмотрели перспективы взаимодействия в сферах транспорта и логистики, цифровизации, «зеленой» энергетики, а также по линии Международного финансового центра Астана.

    Жан Ассельборн отметил позитивную динамику сотрудничества между странами.

    «Сегодня утром мы подписали два меморандума о взаимопонимании. Вы знаете, что уже сейчас Cargolux еженедельно будет совершать 21 рейс в Казахстан. Люксембург является мультимодальным хабом, и в этой связи аэропорт Астаны является для нас очень важным пунктом. Мы очень благодарны, что люксембургская компания может реализовать этот крупный совместный проект. Второй меморандум о взаимопонимании мы подписали с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности», – отметил руководитель внешнеполитического ведомства Люксембурга.

    Касым-Жомарт Токаев и Жан Ассельборн также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

    Ранее заместитель Премьер – Министра-министр иностранных дел Мурат Нуртлеу и министр по иностранным и европейским делам Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборн обсудили вопросы упрощения визового режима для граждан двух стран.

    Глава казахстанского МИДа также заявил, что развитие партнерских отношений с Люксембургом, основанных на дружбе и взаимном доверии, один из важнейших приоритетов нашей внешней политики в европейском направлении.

    Кроме того, Люксембург готов к сотрудничеству с Казахстаном в развитии космической сферы.

    Между тем, Казахстан и Люксембург подписали меморандум о регулярных авиаперевозках. В соответствии с соглашением планируется втрое увеличить количество еженедельных транзитных авиарейсов через Астану.

    Автор:

    Зифа Хабирова

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