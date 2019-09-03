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    Касым-Жомарт Токаев принял Ламберто Заньера

    3 Сентября 2019, 18:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Верховного комиссара по делам национальных меньшинств ОБСЕ Ламберто Заньера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    В ходе встречи собеседники обсудили общественно-политическую ситуацию в Казахстане, включая вопросы формирования и реализации государственной политики в сфере межэтнических отношений.

    Верховный комиссар по делам национальных меньшинств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ламберто Заньер проинформировал о текущих аспектах работы и перспективах сотрудничества Офиса Верховного комиссара с Ассамблеей народа Казахстана.

    В контексте задач по политической трансформации общества, обозначенных в Послании народу Казахстана от 2 сентября, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на запуск работы Национального совета общественного доверия. Особое внимание в ходе беседы было уделено новым принципам молодежной политики, призванной расширить участие молодых граждан в общественной жизни государства, привить им навыки активной жизненной позиции.


    Ламберто Заньер высоко оценил казахстанскую модель межэтнического и межрелигиозного согласия, усилия государства по укреплению единства нации и созданию условий для развития языков различных этнических групп.

    Глава государства и Верховный комиссар также обменялись мнениями о текущей ситуации в области межэтнических отношений в зоне ответственности ОБСЕ.

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    ОБСЕ Президент Казахстана
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