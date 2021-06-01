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    17:13, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев принял Кайрата Мами

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент принял председателя Конституционного Совета Кайрата Мами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства был проинформирован о ходе подготовки очередного послания Конституционного Совета о состоянии конституционной законности в стране, которое будет оглашено на предстоящем совместном заседании палат Парламента.

    По словам председателя Конституционного Совета, в этом важном документе обобщается практика конституционного производства, дается оценка состояния реализации конституционных норм в действующем законодательстве и практике его применения, исполнения решений Конституционного Совета, рассматриваются вопросы соблюдения и защиты конституционных прав и свобод граждан.

    Кайрат Мами рассказал, что в этом году послание будет посвящено 30-летию Независимости. Совет планирует внести конкретные предложения, направленные на дальнейшее усиление верховенства права в стране.

    Касым-Жомарт Токаев заявил, что Конституция является основой современной государственности Казахстана и достижений страны. Президент также отметил важную роль Конституционного Совета в деле претворения в жизнь положений Основного закона.


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