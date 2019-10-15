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Касым-Жомарт Токаев принял Кайрата Мами
15 Октября 2019 18:58
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял председателя Конституционного Совета Кайрата Мами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
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Кайрат Мами проинформировал Президента о мерах по реализации потенциала Основного закона с учетом итогов проведенной конституционной реформы. Он доложил о ходе подготовки Общенационального плана мероприятий, приуроченных к 25-летию Конституции Республики Казахстан.
Ключевые слова: Президент Казахстана,
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