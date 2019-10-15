Касым-Жомарт Токаев принял Кайрата Мами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял председателя Конституционного Совета Кайрата Мами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Кайрат Мами проинформировал Президента о мерах по реализации потенциала Основного закона с учетом итогов проведенной конституционной реформы. Он доложил о ходе подготовки Общенационального плана мероприятий, приуроченных к 25-летию Конституции Республики Казахстан.