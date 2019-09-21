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    Касым-Жомарт Токаев принял известного французского политика  Жака Аттали

    21 Сентября 2019, 14:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял известного французского политика, президента ассоциации «Attali and Associés» Жака Аттали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы международной повестки дня, взаимодействие европейских стран с Центральной Азией, а также продвижение социально-экономических преобразований в Казахстане.

    Французский политик, основатель и первый глава Европейского банка реконструкции и развития Жак Аттали выразил свою благодарность Президенту Касым-Жомарту Токаеву за встречу и отметил, что Казахстан уверенно сохраняет стабильность и устойчивое развитие в сложных условиях быстроменяющегося мира.

    Глава государства подчеркнул, что Казахстан всегда придерживается миролюбивой политики с другими странами, открыт для взаимовыгодного сотрудничества и партнерства, а также проводит активную работу по привлечению зарубежного капитала и улучшению инвестиционного климата.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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