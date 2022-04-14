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    17:05, 14 Апрель 2022 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев принял исполнительного директора Секретариата СВМДА

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял исполнительного директора Секретариата СВМДА. Кайрат Сарыбай представил Президенту информацию о текущей деятельности Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Особое внимание было уделено подготовке к VI саммиту СВМДА, который состоится 12-13 октября текущего года в столице Казахстана.

    В ходе встречи были обсуждены перспективы трансформации СВМДА в полноценную международную организацию по сотрудничеству в Азии. Осуществление этой важной задачи является приоритетом казахстанского председательства.

    Исполнительный директор Секретариата СВМДА проинформировал Касым-Жомарта Токаева о проведенных им в преддверии саммита встречах с руководителями внешнеполитических ведомств государств – членов СВМДА.

    Дипломат также сообщил об активизации экономического измерения в работе СВМДА и выразил признательность Президенту за поддержку в проведении заседаний Молодежного совета, а также Делового совета и Бизнес-форума СВМДА, которые планируется организовать в рамках намеченной на июнь международной конференции «Astana Financial Days».

    Глава государства отметил важность эффективной реализации приоритетов председательства Казахстана в СВМДА. Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость тщательной разработки проекта итогового документа, который будет принят по итогам предстоящего саммита.

    Теги:
    Президент СВМДА Президент Казахстана Международная деятельность Главная Внешняя политика Казахстана
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