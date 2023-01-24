Касым-Жомарт Токаев принял Главу Республики Саха Айсена Николаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи обсудили перспективы развития взаимовыгодной кооперации регионов Казахстана с Республикой Саха (Якутия) в торгово-экономической, научной и культурно-гуманитарной сферах, а также в цифровизации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства отметил, что активное межрегиональное взаимодействие положительно сказывается на показателях взаимной торговли. По его словам, товарооборот между регионами существенно вырос и Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении торговых отношений.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан уделяет особое внимание углублению сотрудничества с Республикой Саха, с которой нас связывают глубокие исторические корни и тесные культурно-гуманитарные связи.

В свою очередь Айсен Николаев рассказал о готовности региона взаимодействовать с казахстанскими компаниями в торговле промышленной продукцией, минеральными ресурсами и ювелирными изделиями. Кроме того, Якутия заинтересована в сотрудничестве в области цифровых технологий, креативной индустрии и кинематографа.

Фото: akorda.kz



