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    Касым-Жомарт Токаев принял Главу Республики Саха Айсена Николаева

    24 Января 2023, 14:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи обсудили перспективы развития взаимовыгодной кооперации регионов Казахстана с Республикой Саха (Якутия) в торгово-экономической, научной и культурно-гуманитарной сферах, а также в цифровизации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства отметил, что активное межрегиональное взаимодействие положительно сказывается на показателях взаимной торговли. По его словам, товарооборот между регионами существенно вырос и Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении торговых отношений.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан уделяет особое внимание углублению сотрудничества с Республикой Саха, с которой нас связывают глубокие исторические корни и тесные культурно-гуманитарные связи.

    В свою очередь Айсен Николаев рассказал о готовности региона взаимодействовать с казахстанскими компаниями в торговле промышленной продукцией, минеральными ресурсами и ювелирными изделиями. Кроме того, Якутия заинтересована в сотрудничестве в области цифровых технологий, креативной индустрии и кинематографа.

    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Политика Токаев Касым-Жомарт
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