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    Касым-Жомарт Токаев принял главу Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ Роберта Флойда

    27 Августа 2021, 13:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Поздравив представителя Австралии с избранием на пост исполнительного секретаря Подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ), Глава государства отметил, что деятельность ОДВЗЯИ является весьма важной для Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    – Вы известный эксперт по вопросам ядерного разоружения, учитывая Ваш богатый и обширный опыт в этой сфере. Мы настроены на тесное сотрудничество с Вами. Казахстан продолжит оставаться близким и надежным партнером ОДВЗЯИ. Моя Администрация и Правительство готовы поддерживать с Вами тесные контакты на постоянной основе с целью укрепления деятельности Организации, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

    Президент отметил, что визит Роберта Флойда проходит в преддверии знаковой для Казахстана и всего мира даты – 30-летия со дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона. Поделившись опытом своей работы в Женеве в качестве Заместителя Генерального секретаря ООН, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на необходимость широкой разъяснительной работы среди мировой общественности о значимости ядерного нераспространения и разоружения.

    В свою очередь Роберт Флойд выразил признательность Главе государства за теплый прием.

    – Это особенный день для меня. Весьма символично, что именно Президент Казахстана стал первым иностранным лидером, с кем мне посчастливилось встретиться с момента избрания на должность исполнительного секретаря Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ, – подчеркнул дипломат.

    Роберт Флойд поделился впечатлениями от посещения территории бывшего Семипалатинского полигона и Национального ядерного центра в городе Курчатове, а также проинформировал об основных приоритетах своей работы, в том числе по продвижению деятельности Молодежной группы и Группы видных деятелей ОДВЗЯИ.

    В завершение беседы была выражена обоюдная готовность к тесному сотрудничеству в продвижении антиядерных инициатив Казахстана и совместной повестки дня в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.


    Автор:

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Ядерное оружие Сотрудничество 30-летие закрытия Семипалатинского полигона
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