Касым-Жомарт Токаев принял главу ФИФА Джанни Инфантино

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи были обсуждены вопросы повышения потенциала казахстанского футбола и развития детско-юношеского спорта.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Джанни Инфантино с недавним переизбранием на пост Президента ФИФА и поблагодарил его за неоценимый вклад в развитие футбола во всем мире, в том числе в нашей стране.

Президент Казахстана высоко оценил перспективы расширения сотрудничества с ФИФА.

«Считаю, что Ваш визит крайне важен с точки зрения развития футбола в Казахстане. Я знаю, что Вы многое делаете для того, чтобы развивать футбол, который является самым популярным и зрелищным видом спорта во всем мире. Мы ценим Ваши усилия и поддерживаем Вас как президента ФИФА. Мы намерены продолжать хорошее партнерство с ФИФА и лично с Вами», – сказал Глава государства.

По его словам, в Казахстане футболом систематически занимаются более 1 млн человек. На сегодняшний день во всех регионах страны функционируют 17 футбольных центров и 2 академии, в которых проходят подготовку более 7 тысяч детей.

Джанни Инфантино сообщил, что ФИФА готова поделиться успешным международным опытом и оказать содействие развитию футбола в Казахстане.

«Я не первый раз в Казахстане, но впервые в качестве президента ФИФА. Так что встреча с Вами – для меня особенно большая честь. Я знаю, что Вы любите футбол, как и весь народ этой прекрасной страны. Мы можем вместе делать великие дела. Казахстан стал очень важной страной в глобальном масштабе, а не только на региональном уровне. Для ФИФА это отличный партнер. Нам нужно работать вместе, потому что футбол открывает широкие возможности для интеграции общества в этой стране, а также для объединения людей других стран», – отметил Джанни Инфантино.







