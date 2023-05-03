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    Касым-Жомарт Токаев принял главу ФИФА Джанни Инфантино

    3 Мая 2023, 12:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи были обсуждены вопросы повышения потенциала казахстанского футбола и развития детско-юношеского спорта.

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Джанни Инфантино с недавним переизбранием на пост Президента ФИФА и поблагодарил его за неоценимый вклад в развитие футбола во всем мире, в том числе в нашей стране.


    Президент Казахстана высоко оценил перспективы расширения сотрудничества с ФИФА.

    «Считаю, что Ваш визит крайне важен с точки зрения развития футбола в Казахстане. Я знаю, что Вы многое делаете для того, чтобы развивать футбол, который является самым популярным и зрелищным видом спорта во всем мире. Мы ценим Ваши усилия и поддерживаем Вас как президента ФИФА. Мы намерены продолжать хорошее партнерство с ФИФА и лично с Вами», – сказал Глава государства.

    По его словам, в Казахстане футболом систематически занимаются более 1 млн человек. На сегодняшний день во всех регионах страны функционируют 17 футбольных центров и 2 академии, в которых проходят подготовку более 7 тысяч детей.


    Джанни Инфантино сообщил, что ФИФА готова поделиться успешным международным опытом и оказать содействие развитию футбола в Казахстане.

    «Я не первый раз в Казахстане, но впервые в качестве президента ФИФА. Так что встреча с Вами – для меня особенно большая честь. Я знаю, что Вы любите футбол, как и весь народ этой прекрасной страны. Мы можем вместе делать великие дела. Казахстан стал очень важной страной в глобальном масштабе, а не только на региональном уровне. Для ФИФА это отличный партнер. Нам нужно работать вместе, потому что футбол открывает широкие возможности для интеграции общества в этой стране, а также для объединения людей других стран», – отметил Джанни Инфантино.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Спорт Видео Футбол
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