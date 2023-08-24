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Касым-Жомарт Токаев принял Генерального секретаря СВМДА

Редактор:  
Гульсара Кенбаева
24 Августа 2023, 18:16
Касым-Жомарт Токаев принял Генерального секретаря СВМДА Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи Глава государства ознакомился с текущей деятельностью и дальнейшими перспективами развития Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Генеральный секретарь Кайрат Сарыбай сообщил Президенту о ходе реализации ключевых положений Астанинского заявления по трансформации СВМДА, принятого на 6-м саммите в 2022 году.

Кроме того, была представлена информация о работе постоянных институтов форума, активном продвижении инициатив в сфере устойчивой взаимосвязанности, финансового сотрудничества, экологии, а также о перспективах молодежного и образовательного обмена на пространстве стран Азии.

В завершение Касым-Жомарт Токаев отметил важность реализации целей и задач СВМДА, а также его инициатив, озвученных на 6-м саммите в Астане.


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