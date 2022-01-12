Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Касым-Жомарт Токаев принял Генерального секретаря ОДКБ

    12 Января 2022, 19:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял Генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася. Глава государства выразил удовлетворение итогами внеочередного саммита Организации Договора о коллективной безопасности, а также высказал благодарность союзникам по ОДКБ за поддержку и оказание своевременной помощи Казахстану в условиях террористического нападения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Президент Казахстана отметил личный вклад Генерального секретаря ОДКБ и всех сотрудников Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ в усилия, направленные на организацию миротворческой миссии в нашей стране.

    – Данная ситуация еще раз подтвердила ценность самой Организации как военно-политической структуры. Я думаю, об Организации Договора о коллективной безопасности сейчас заговорили в международном сообществе. Эффективность Организации проявилась достаточно наглядно в этой ситуации. Крайне важно, с моей точки зрения, чтобы Секретариат наладил взаимодействие с руководством других международных организаций. Это будет очень полезно. Считаю, что учреждение института Специального представителя Генерального секретаря ОДКБ по миротворческим операциям тоже очень уместно, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Генеральный секретарь ОДКБ проинформировал о ходе выполнения миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, в том числе о начале вывода из нашей страны контингентов государств-членов Организации в обозначенные Главой Казахстана сроки.

    Станислав Зась также подтвердил важность и своевременность реализации инициативы Президента Казахстана об учреждении института Спецпредставителя Генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества.

    Автор:

    ОДКБ Президент Казахстана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Президент РК предложил конкретные шаги по реализации новой идеологической стратегии страны – Ерлан Карин
    Глава государства провел второе заседание Национального курултая
    Спецвыпуск со второго заседания Национального курултая покажут республиканские телеканалы
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду