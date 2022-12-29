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    Касым-Жомарт Токаев принял Эльвиру Азимову

    29 Декабря 2022, 15:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Эльвирой Азимовой, которая вступает в должность председателя Конституционного суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства отметил важность создания нового органа, который будет обеспечивать строгое и неуклонное соблюдение норм Конституции. Он выразил уверенность, что Конституционный суд будет способствовать установлению в стране основных принципов демократии и внесет большой вклад в дело защиты прав и свобод граждан.

    Новый орган, помимо круга вопросов, которые входили в компетенцию Конституционного совета, будет рассматривать и обращения граждан, считающих, что определенные нормативно-правовые акты нарушают их конституционные права.

    Фото: akorda.kz
    Президент Казахстана Конституционный суд
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