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    Касым-Жомарт Токаев принял делегацию ООН

    9 Июня 2023, 11:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел встречу с делегацией ООН в составе заместителя Генерального секретаря ООН – исполнительного секретаря Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана Армиды Алисджабаны, помощника Генерального секретаря по политическим вопросам Мирослава Енчи и помощника Генерального секретаря ООН – помощника Администратора Программы развития ООН Иваны Живкович. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Участники встречи обсудили перспективы развития многогранного сотрудничества между Казахстаном и институтами ООН, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

    Президент выразил признательность дипломатам за активное участие в Международном форуме Астана, отметив, что их предложения через призму деятельности ООН внесли вклад в содержательное наполнение этой важной диалоговой площадки.

    Лидер нашей страны подчеркнул исключительную роль ООН в деле укрепления мира и обеспечения безопасности. Он акцентировал внимание на важности проведения всеобъемлющей реформы Совета Безопасности ООН и расширения представленности этого органа.

    Глава государства подтвердил приверженность Казахстана к объединению усилий с ООН в целях укрепления роли этой универсальной Организации.

    В Казахстане успешно функционируют более 20 различных подразделений ООН. В этом контексте отмечена важность создания в городе Алматы Регионального центра по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Деятельность данного Центра будет сосредоточена на усилении координации агентств ООН с правительствами стран региона через принятие комплексных мер для продвижения Повестки-2030.

    В свою очередь высокопоставленные дипломаты ООН поделились впечатлениями об участии в Международном форуме Астана, отметив стратегическую важность этой площадки в выработке подходов к решению актуальных вызовов современности

    Также была отмечена стратегическая роль Центральной Азии, в том числе в контексте развития транспортно-логистического потенциала и цифровизации.

    В завершение встречи лидер Казахстана передал слова приветствия Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ООН Президент Казахстана Международный форум Астана
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