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    Касым-Жомарт Токаев принял Батмунх Батцэцэг

    13 Октября 2021, 18:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял министра внешних сношений Монголии Батмунх Батцецег, которая прибыла в Нур-Султан с официальным визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул поступательное развитие казахско-монгольских отношений.

    – Монголия является нашим надежным стратегическим партнером. Наши государства объединяет общая история. В целом у нас самое теплое отношение к монгольскому народу, к Вашему государству. Вы неизменно проявляете понимание и поддержку наших инициатив на международной арене. Мы вместе активно работаем на международных площадках. Я считаю, что перед нами стоит задача наращивания этого сотрудничества, придания ему более практического характера. Это связано, прежде всего, с торгово-экономическим взаимодействием. Нам нужно очень хорошо поработать над транспортной логистикой, – заявил Президент.

    Глава государства призвал максимально использовать имеющийся потенциал двустороннего сотрудничества.

    – Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность руководству Вашей страны и всему монгольскому народу за теплое отношение и заботу об этнических казахах. Надеюсь на продолжение тесного сотрудничества в вопросах сохранения языка, культуры и традиций казахов Монголии. Это результат национальной политики Вашего государства, мы это с признательностью отмечаем, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Монголии выразила благодарность за прием и передала теплые пожелания Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха.

    – Имею честь передать искреннее приветствие от нашего Президента. Монголия и Казахстан являются почти прямыми соседями. Развитие отношения с Республикой Казахстан занимает очень важное место во внешней политике Монголии. Мы стремимся еще больше активизировать отношения. В следующем году мы совместно отмечаем 30-летний юбилей установления дипломатических отношений между нашими странами, – отметила Батмунх Батцэцэг.

    В завершение беседы Глава государства передал приглашение Президенту Ухнаагийну Хурэлсуху совершить официальный визит в нашу страну. Касым-Жомарт Токаев полагает, что это придаст очень серьезный импульс развитию сотрудничества между Казахстаном и Монголией.


    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Астана Акорда Монголия Политика
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