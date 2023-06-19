Касым-Жомарт Токаев принял Бакытжана Ертаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял Бакытжана Ертаева. Главе государства рассказали о вопросах укрепления Вооруженных сил страны, военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, в своем выступлении на втором заседании Национального курултая, прошедшем в Туркестане, он уделил особое внимание роли ответственного гражданина в построении Справедливого Казахстана.

Кроме того, по его словам, крайне важно воспитывать молодежь на примерах людей, проявивших мужество и отвагу, беззаветно служащих на благо Родины, а также повышать статус человека труда в обществе.

Генерал-лейтенант Бакытжан Ертаев рассказал о деятельности руководимого им общественного объединения Tayelsiz Qazaqstannyn Halyq Batyrlary. Он также высказал предложения, касающиеся укрепления образовательного процесса в армии.

По итогам встречи Президент Касым-Жомарт Токаев высказал поддержку со стороны государства данным инициативам. Также он подчеркнул значительный вклад Бакытжана Ертаева в создании Вооруженных Сил независимого Казахстана и пожелал ему успехов в общественной работе на благо страны.