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    Касым-Жомарт Токаев принял Бакытжана Ертаева

    19 Июня 2023, 18:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял Бакытжана Ертаева. Главе государства рассказали о вопросах укрепления Вооруженных сил страны, военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Как отметил Касым-Жомарт Токаев, в своем выступлении на втором заседании Национального курултая, прошедшем в Туркестане, он уделил особое внимание роли ответственного гражданина в построении Справедливого Казахстана.

    Кроме того, по его словам, крайне важно воспитывать молодежь на примерах людей, проявивших мужество и отвагу, беззаветно служащих на благо Родины, а также повышать статус человека труда в обществе.

    Генерал-лейтенант Бакытжан Ертаев рассказал о деятельности руководимого им общественного объединения Tayelsiz Qazaqstannyn Halyq Batyrlary. Он также высказал предложения, касающиеся укрепления образовательного процесса в армии.

    По итогам встречи Президент Касым-Жомарт Токаев высказал поддержку со стороны государства данным инициативам. Также он подчеркнул значительный вклад Бакытжана Ертаева в создании Вооруженных Сил независимого Казахстана и пожелал ему успехов в общественной работе на благо страны.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда Армия Вооруженные силы
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