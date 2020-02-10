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Касым-Жомарт Токаев принял Аскара Мамина

10 Февраля 2020 14:34
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Касым-Жомарт Токаев принял Аскара Мамина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ ­ - Глава государства принял Премьер-министра Аскара Мамина. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет Аскара Мамина об итогах социально-экономического развития страны за январь 2020 года и принимаемых мерах по привлечению инвестиций.

Премьер-Министр доложил об исполнении поручений Президента, данных на расширенном заседании Правительства по итогам 2019 года.

Глава государства также был проинформирован о работе Правительственной комиссии по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Правительство РК, Премьер-министр РК, Жамбылская область, Экономика, События в Кордае,
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