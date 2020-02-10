Касым-Жомарт Токаев принял Аскара Мамина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ ­ - Глава государства принял Премьер-министра Аскара Мамина. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет Аскара Мамина об итогах социально-экономического развития страны за январь 2020 года и принимаемых мерах по привлечению инвестиций.

Премьер-Министр доложил об исполнении поручений Президента, данных на расширенном заседании Правительства по итогам 2019 года.

Глава государства также был проинформирован о работе Правительственной комиссии по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.