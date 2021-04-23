Касым-Жомарт Токаев принял Аскара Мамина и Алексея Цоя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-Министра Аскара Мамина и министра здравоохранения Алексея Цоя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства был проинформирован о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, ходе вакцинации населения, а также об актуальных вопросах социально-экономического развития.

Касым-Жомарту Токаеву доложили о принимаемых мерах по вакцинации населения. Как сообщил Аскар Мамин, начиная с апреля планируется обеспечить доступ к иммунизации до 2 млн человек ежемесячно.

Президенту был представлен отчет о поставках отечественной вакцины QazVac в регионы. Как сообщил Премьер-Министр, Казахстан вошел в десятку государств, выпускающих вакцину против COVID-19, и пятерку стран, зарегистрировавших собственные разработки. С 26 апреля начнется масштабное использование приложения «ASHYQ» во всех областях, что позволит различным секторам экономики безопасно работать в условиях «красных» и «желтых» зон.

Согласно представленным Главе государства данным, в настоящий момент загруженность инфекционных коек составляет 42 %, реанимационных – 28 %. Создан необходимый запас лекарств, средств индивидуальной защиты, повышена мощность ПЦР-лабораторий до 123 тысяч тестов в сутки. В резерве находится более 25 тысяч койко-мест, во всех регионах функционируют новые инфекционные больницы, оснащенные современным оборудованием.

Аскар Мамин также рассказал Касым-Жомарту Токаеву о ходе подготовки к предстоящему 29-30 апреля заседанию Евразийского межправительственного совета. Кроме того, в ходе встречи поднимались вопросы, связанные с привлечением инвестиций, поддержкой занятости населения.

В завершение Президент поручил Правительству взять на особый контроль работу по увеличению производства отечественной вакцины и обеспечению ее доступности для граждан.