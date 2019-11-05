Касым-Жомарт Токаев принял Аружан Саин
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Касым-Жомарт Токаев принял уполномоченного по правам ребенка Аружан Саин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи подробно обсуждены актуальные вопросы здоровья и социальной защиты детей, а также противодействия насилию.
Отдельно Аружан Саин затронула проблему новорожденных детей, страдающих ретинопатией недоношенности, которая ведет к потере зрения у ребенка. В среднем, по Республике рождаются около 20 тыс. недоношенных детей, из которых 4 тыс. с экстремально низкой массой тела. По ее словам, для решения этой проблемы необходима организация эффективной офтальмологической помощи на базе перинатальных центров и роддомов в регионах страны, качественная коммуникация с местными исполнительными органами, укомплектованность диагностическим оборудованием, а также обучение и повышение квалификации медицинских специалистов.
Аружан Саин также рассказала о важности скорейшего внедрения в Казахстане международной классификации функциональности возможностей человека, которая поможет системно решать проблемы детей с ДЦП, а также заболеваниями слуха, зрения и других недугов.
Подчёркивая исключительную важность защиты прав и здоровья детей, Касым-Жомарт Токаев отметил, что всегда будет держать этот вопрос на особом контроле.
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