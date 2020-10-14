Касым-Жомарт Токаев принял Алика Шпекбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по противодействию коррупции Алика Шпекбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства заслушал отчет об основных показателях работы Агентства по противодействию коррупции за 9 месяцев текущего года.

Алик Шпекбаев также доложил Президенту о принятии поправок в антикоррупционное законодательство и значительном улучшении странового показателя в Индексе контроля коррупции Всемирного банка.

Отметив важность продолжения комплексной и последовательной модернизации антикоррупционной политики Казахстана на основе международных стандартов, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости качественной реализации поручений об отмене условно-досрочного освобождения для коррупционеров и введении запрета для государственных служащих, депутатов и судей на владение зарубежными счетами.

В завершение встречи Президент подчеркнул приоритетность эффективной превентивно-профилактической работы и системного контроля за целевым использованием бюджетных средств, что особо актуально в период пандемии.