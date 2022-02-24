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    Касым-Жомарт Токаев принял Алихана Смаилова

    24 Февраля 2022, 16:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи Президенту было доложено о текущей социально-экономической ситуации в стране и принимаемых совместно с Национальным банком мерах по снижению негативного влияния происходящих в Украине событий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Глава государства был ознакомлен с основными моментами антикризисного плана развития экономики в свете последних событий на международной арене.

    Президент был проинформирован о работе по возмещению ущерба, нанесенного субъектам малого и среднего бизнеса в результате январских событий, и восстановлению пострадавших государственных объектов.

    Алихан Смаилов сообщил о снижении тарифов на субъекты естественных монополий, владеющих железнодорожными подъездными путями, развитии обрабатывающей промышленности и агропромышленного комплекса.

    Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о совершенствовании систем субсидирования сельхозтоваропроизводителей и таможенного администрирования.

    Кроме того, Премьер-Министр отчитался о реализации Комплексного плана развития Мангистауской области и подготовке к уточнению республиканского бюджета на 2022 год.

    Автор:

    Президент Казахстана Премьер-министр РК
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