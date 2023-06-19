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    Касым-Жомарт Токаев принял акима Восточно-Казахстанской области Ермека Кошербаева

    19 Июня 2023, 11:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил перед новым акимом Восточно-Казахстанской области ряд актуальных задач, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В частности, важность дальнейшего повышения качества жизни и благосостояния граждан, развитие экономики региона, а также обеспечение стабильного роста в сферах промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства.

    Глава государства, отметив принятое решение о восстановлении Катон-Карагайского и Маркакольского районов, заявил о необходимости системного развития населенных пунктов в приграничных территориях.

    В завершение Президент дал акиму поручения по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечению бесперебойной работы тепловых электростанций, подготовке к отопительному сезону.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Восточно-Казахстанская область Акорда Регионы Казахстана Токаев Касым-Жомарт
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