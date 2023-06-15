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    Касым-Жомарт Токаев принял акима Астаны Жениса Касымбека

    15 Июня 2023, 15:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима Астаны Жениса Касымбека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Главе государства была представлена информация о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы.

    По данным акимата, за 5 месяцев текущего года объем инвестиций составил свыше 425 млрд тенге, рост с аналогичным периодом прошлого года составляет более 20%. В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию 25 инвестиционных проектов. Это позволит привлечь 87 млрд тенге и создать 1,8 тысячи рабочих мест.

    Президенту сообщили о развитии жилых массивов, сносе аварийного ветхого жилья, строительстве социальных объектов, завершении долгостроев, поддержке малого и среднего бизнеса, создании рабочих мест, а также благоустройстве города.

    По словам Жениса Касымбека, в текущем году планируется построить порядка 6 тысяч социальных льготных квартир, завершить строительство 16 объектов долевого строительства. Кроме того, в целях развития транспортной инфраструктуры столицы в 2023 году будет завершено строительство моста по проспекту Тауелсіздік, 400 новых автобусов выйдут на маршруты города.

    Глава государства также был проинформирован о ходе строительства станции питьевой воды (НФС-3), теплоэлектроцентрали, газовых тепловых станций. К примеру, мощность НФС-3 после ввода в эксплуатацию составит более 100 тысяч кубометров воды в сутки. Запуск первого этапа НФС-3 планируется в конце июня, второго этапа – в августе этого года. Ранее была запущена работа водовода с Астанинского водохранилища.

    По поручению Главы государства ведется системная работа по озеленению и благоустройству города. В этом году планируется благоустроить более 150 дворов и общественных пространств.

    В завершение Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию социальной и инженерной инфраструктуры Астаны, благоустройству, озеленению города и подготовке к отопительному сезону.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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