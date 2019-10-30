Касым-Жомарт Токаев принял Абдижамила Нурпеисова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи в Алматы Глава государства вручил народному писателю Абдижамилу Нурпеисову знак особого отличия «Алтын жұлдыз» звания «Қазақстанның Еңбек Ері». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана подчеркнул, что корифей казахской литературы в канун своего 95-летнего юбилея удостоен высшей награды страны за значительный вклад в расширение горизонтов отечественной литературы в мировом пространстве.

«Вы нужны нашему народу. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, творческих достижений, счастья и благополучия», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Абдижамил Нурпеисов, поблагодарив Главу государства, пожелал ему успеха в деятельности на благо Независимого Казахстана.



