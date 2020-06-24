Касым-Жомарт Токаев принимает участие в параде Победы в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В Москве проходит военный парад по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем принимает участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Перед началом военного парада на Красной Площади к присутствующим с трибуны обратится Верховный главнокомандующий, Президент России Владимир Путин.

«Рады приветствовать наших друзей, гостей из разных стран, приехавших в Москву, чтобы отдать дань уважения всем, кто отстоял мир на планете. Мы никогда не забудем вклад наших союзников в приближение победы, значение второго фронта, открытого в июне 1944 года. Чтим отважных бойцов вооруженных сил всех государств антигитлеровской коалиции, подвиг всех борцов с нацизмом, которые бесстрашно действовали в странах Европы», - заявил В. Путин.

Он добавил, что сегодня ветераны ВОВ живут в разных странах, но невозможно разделить их единый, великий подвиг спасения целых народов от гибели, варварства и порабощения.

«Этот подвиг безо всякого преувеличения, является достоянием всего человечества, - сказал глава РФ. - Мы сделаем всё, что от нас зависит, чтобы память о ваших героических свершениях никогда не померкла. Это долг нашей совести и нашей ответственности перед настоящим и будущим. Слава поколению, победившему нацизм! Слава героям Отечественной войны!»

В годы Второй мировой войны на фронтах воевали около 1 млн 800 тыс. казахстанцев. За боевые заслуги сотни тысяч наших соотечественников были награждены орденами и медалями, около 500 человек стали Героями Советского Союза, 110 казахстанцев были награждены орденом Славы трех степеней. Погибли в боях, умерли от ран и болезней, пропали без вести и не вернулись из плена 630 тыс. человек.

Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Москву. Он принимает участие в параде Победы. Вместе с В. Путиным и К. Токаевым на параде также присутствуют лидеры Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.

Республику Казахстан в параде на Красной площади представляет парадный расчет из 55 военнослужащих Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Казахстана во главе с командиром 36-й десантно-штурмовой бригады подполковником Уланом Нургазиевым.

По завершении военного парада Касым-Жомарт Токаев также примет участие в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата.



