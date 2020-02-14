Касым-Жомарт Токаев принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности

МЮНХЕН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

56-я Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля.

В конференции принимают участие около 40 глав государств и правительств, более 100 министров иностранных дел и обороны, авторитетных экспертов в сфере международных отношений, представителей Еврокомиссии, депутаты Европарламента.

В ходе конференции планируется обсудить следующие темы: «Будущее ЕС и НАТО»; «Кибер-безопасность», «Вопросы здравоохранения»; «Торговые войны и санкции»; «Дезинформация, пропаганда и недостоверные (фейковые) новости»; «Роль Китая и отношения ЕС с Россией и США»; «Ситуация на Ближнем Востоке».

Отметим, что каждый год в форуме принимают участие около 400-600 человек со всего мира. В их числе главы государств и правительств, члены кабинета министров, депутаты парламентов, ученые, политологи, представители гражданского общества. С 1990 года на конференцию приглашаются представители России, Восточной Европы, Китая, Индии, Японии.

Тема конференции постоянно меняется. Изначально на конференции обсуждались лишь вопросы безопасности Евро-Атлантического региона, но позже спектр рассматриваемых на конференции вопросов был расширен в связи с участием представителей других регионов. Этот форум считается одним из важнейших в сфере политики безопасности.